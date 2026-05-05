Wiener Börse startet kaum verändert - ATX mit minus 0,1 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist mit leichten Abschlägen in den Tag gestartet. Der Leitindex ATX verlor knapp nach Handelsbeginn 0,1 Prozent, der breitere ATX Prime um 0,05 Prozent. Auch die wichtigsten Europabörsen zeigten sich mit leichten Verlusten.

International ist der Blick weiter auf den Nahen Osten gerichtet. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist weit von einer Entspannung entfernt. "Die Energiepreise liegen auf erhöhten Niveaus und schwanken dort mitunter deutlich. Im Hinblick auf die weiteren Perspektiven an den Finanzmärkten ist zum einen entscheidend, wie lange die Energiepreise erhöht bleiben, und zum anderen, wie stark die Zweitrundeneffekte bei der Inflationsentwicklung sein werden", beschreiben die Experten der Helaba die Situation.

In Österreich rückt die Raiffeisen Bank International (RBI) mit Zahlen in den Fokus. Demnach hat die RBI im ersten Quartal des Jahres einen Gewinn von 209 Millionen Euro gemacht, nach 260 Mio. in der Vergleichsperiode 2025. Knapp nach Handelsstart gaben RBI 2,9 Prozent ab.

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