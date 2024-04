Wiener Börse startet kaum verändert, ATX mit plus 0,06 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel kaum verändert aufgenommen. Der ATX verbesserte sich in den ersten Handelsminuten um sehr magere 0,06 Prozent auf 3.553,28 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es noch keinen klaren Richtungstrend im Frühhandel zu sehen.

Marktbeobachter verwiesen auf einen Mangel an Handelsimpulsen. Das bestimmende Thema an den internationalen Finanzmärkten ist unverändert, wann die Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks gesenkt werden. Fed-Chef Powell ließ es am Vortag in einer Rede offen, ob dies in den USA bereits im Juni der Fall sein wird. Zunächst müsse mehr Vertrauen in den Rückgang der Inflation vorhanden sein. Demgegenüber spricht vieles dafür, dass die EZB im Juni mit der Zinswende beginnen wird, schreiben die Helaba-Analysten.

Auf fundamentaler Ebene werden heute gibt es die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe publiziert, die eine letzte Indikation für den offiziellen Arbeitsmarktbericht liefern, der morgen auf dem Programm steht.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

