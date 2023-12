Wiener Börse startet kaum verändert - ATX plus 0,01 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag kaum verändert aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.15 Uhr um unwesentliche 0,01 Prozent auf 3.305,58 Punkte zu. Die europäischen Leitbörsen zeigten sich kurz nach Handelsstart etwas klarer im Plus.

Das größte Augenmerk gilt heute nach Einschätzung der Helaba-Analysten international den US-Verbraucherpreisen. Zudem richten sich die Blicke bereits auf die Notenbankentscheidungen in den USA am Mittwoch, der Eurozone und Großbritannien jeweils am Donnerstag. Denn in den vergangenen Wochen haben die Zinssenkungserwartungen deutlich zugenommen.

Auf Unternehmensebene liegt am heimischen Markt noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Zur Wochenmitte wird dann der Flughafen Wien Verkehrsergebnisse für den November vorlegen.

