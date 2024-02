Wiener Börse startet kaum verändert, ATX plus 0,02 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel kaum verändert aufgenommen. Der ATX zeigte sich kurz nach dem Start mit plus 0,02 Prozent auf 3.397,19 Punkten nicht weit entfernt vom Vortagesschlusskurs. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es kurz nach dem Sitzungsbeginn noch keine starken Veränderungen zu sehen.

Vor den am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen dürften sich die Anleger mit Aktienengagements weiterhin zurückhalten, hieß es von Marktbeobachtern. Zudem fielen die Überseebörsenvorgaben gemischt aus.

Am heimischen Aktienmarkt rückte der Flughafen Wien mit veröffentlichten Zahlen ins Blickfeld der Akteure. Der Airport kann auf ein starkes Jahr 2023 zurückblicken. Der Nettogewinn stieg um 47,2 Prozent auf 188,6 Mio. Euro, der Umsatz legte um 34,5 Prozent auf 931,5 Mio. Euro zu. Das Unternehmen übertraf damit den eigenen Ausblick und lag laut Erste Group leicht über den Erwartungen des Marktes. Die Experten erwarteten deswegen eine positive Reaktion der Flughafen-Aktien. Die Titel gewannen auch 0,7 Prozent an Höhe.

ISIN AT0000999982