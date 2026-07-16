Wiener Börse startet kaum verändert - ATX plus 0,02 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit einer kaum veränderten Tendenz aufgenommen. Der ATX legte kurz nach Sitzungsstart um dünne 0,02 Prozent auf 6.472,60 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen gab es noch keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen. Leicht positive Vorgaben hatte am Vorabend die Wall Street geliefert.

Nachrichten aus dem Nahen Osten sind aktuell der Haupttreiber an den internationalen Finanzmärkten, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. So gibt es die berechtigte Sorge, dass die Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur dauerhaften Lösung des Konflikts endgültig scheitern. Die Ölpreise sind in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen, was auch mit der erneuten US-Blockade iranischer Häfen zu erklären ist, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene Bajaj Mobility und Zumtobel mit Zahlenvorlagen in den Fokus.

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