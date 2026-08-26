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26.08.2026 09:16:00
Wiener Börse startet kaum verändert - ATX plus 0,03 Prozent
Für Zurückhaltung sorgen international die heute am Abend zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen von Nvidia, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Zudem stellt sich nach Einschätzung der Experten die Frage, ob es bei dem am Donnerstag beginnenden Notenbanksymposium in Jackson Hole geldpolitische Hinweise vonseiten der US-Notenbank geben wird.
Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene die Vienna Insurance Group (VIG) und KapschTrafficCom mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group zur FACC-Aktie und bestätigte das Anlagevotum "Buy", das Kursziel für die Papiere des Luftfahrtzulieferers wurde von 18,7 auf 19,5 Euro nach oben revidiert. Die Berenberg Bank meldete sich zu den SBO-Titel. Hier wurde die Anlageempfehlung "Hold" unverändert belassen, das Kursziel für die Aktie des Ölfeldausrüsters wurde von 34 auf 32 Euro nach unten gesetzt.
ste/moe
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