Wiener Börse startet kaum verändert - ATX plus 0,03 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel nur wenig bewegt aufgenommen. Der ATX legte kurz nach Sitzungsauftakt dünne 0,03 Prozent auf 6.674,45 Einheiten zu. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es noch keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen.

Für Zurückhaltung sorgen international die heute am Abend zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen von Nvidia, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Zudem stellt sich nach Einschätzung der Experten die Frage, ob es bei dem am Donnerstag beginnenden Notenbanksymposium in Jackson Hole geldpolitische Hinweise vonseiten der US-Notenbank geben wird.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene die Vienna Insurance Group (VIG) und KapschTrafficCom mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group zur FACC-Aktie und bestätigte das Anlagevotum "Buy", das Kursziel für die Papiere des Luftfahrtzulieferers wurde von 18,7 auf 19,5 Euro nach oben revidiert. Die Berenberg Bank meldete sich zu den SBO-Titel. Hier wurde die Anlageempfehlung "Hold" unverändert belassen, das Kursziel für die Aktie des Ölfeldausrüsters wurde von 34 auf 32 Euro nach unten gesetzt.

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