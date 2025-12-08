Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

ATX

5 075,75
-6,07
-0,12 %
08.12.2025 09:24:00

Wiener Börse startet kaum verändert - ATX plus 0,05 Prozent

Die Wiener Börse hat sich ohne großen Schwung aus dem Wochenende zurückgemeldet. Der ATX stand am Montag rund eine Viertelstunde nach Handelsbeginn 0,05 Prozent höher bei 5.084 Punkten. Am Freitag hatte der heimische Leitindex bei gut 5.124 eine weitere Rekordmarke gesetzt, bevor ihm im Handelsverlauf die Luft ausgegangen war. Der ATX Prime gewann zum Wochenstart 0,03 Prozent auf 2.527 Zähler.

Eine ähnliche abwartende Haltung war im europäischen Umfeld zu sehen. Der Fokus der Marktakteure dürfte bereits auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gerichtet sein. Unter den heimischen Einzelwerten gaben Verbund-Anteile nach einer "Underperform"-Einstufung der RBC 0,7 Prozent nach.

spa

ISIN AT0000999982

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 076,33 -0,11%

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

