Wiener Börse startet kaum verändert - ATX plus 0,05 Prozent
Die Wiener Börse hat sich ohne großen Schwung aus dem Wochenende zurückgemeldet. Der ATX stand am Montag rund eine Viertelstunde nach Handelsbeginn 0,05 Prozent höher bei 5.084 Punkten. Am Freitag hatte der heimische Leitindex bei gut 5.124 eine weitere Rekordmarke gesetzt, bevor ihm im Handelsverlauf die Luft ausgegangen war. Der ATX Prime gewann zum Wochenstart 0,03 Prozent auf 2.527 Zähler.
Eine ähnliche abwartende Haltung war im europäischen Umfeld zu sehen. Der Fokus der Marktakteure dürfte bereits auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gerichtet sein. Unter den heimischen Einzelwerten gaben Verbund-Anteile nach einer "Underperform"-Einstufung der RBC 0,7 Prozent nach.
ISIN AT0000999982
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 076,33
|-0,11%
