Wiener Börse startet kaum verändert, ATX verliert magere 0,03 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit kaum veränderter Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gab bis 9.15 Uhr um magere 0,03 Prozent auf 2.813,62 Punkte nach. Nach den deutlichen Vortageskursgewinnen verhielten sich die Investoren wohl abwartend. Am Dienstag war der ATX in einem starken internationalen Umfeld um satte 3,5 Prozent hochgesprungen.

Die Sorgen an den Finanzmärkten werden jedoch nicht kleiner, schrieben die Helaba-Analysten. Viel Negatives ist nach Einschätzung der Experten aber mittlerweile wohl eingepreist. Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensseite noch sehr dünn.

Im Technologiebereich schwächten sich die AT&S-Aktien um 2,5 Prozent ab. Die Papiere der Raiffeisen Bank International kamen um 0,9 Prozent zurück, nachdem die Titel am Vortag um 6,5 Prozent hochgesprungen waren.

ste/spa

ISIN AT0000999982