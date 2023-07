Wiener Börse startet kaum verändert in den Dienstagshandel

Die Wiener hat den Handel am Dienstag kaum verändert eröffnet. Vor den Zinssitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank (EZB) in dieser Woche dürften sich Investoren mit größeren Engagements zurückhalten. Der ATX steigerte sich gegen 9.15 Uhr um geringe 0,11 Prozent auf 3.233,92 Einheiten. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,08 Prozent auf 1.635,26 Punkte.

Konjunkturseitig richtet sich die Aufmerksamkeit am Vormittag auf das Ifo-Geschäftsklima aus Deutschland. "Die Vorgaben vonseiten der ZEW- und sentix-Befragungen waren bereits negativ und hinzugekommen sind gestern die unerwartet schwachen Ergebnisse der Einkaufsmanagerindizes", schickten hierzu die Experten der Helaba voraus. Alles in allem sei mit einem nochmaligen Rückgang zu rechnen. Am Nachmittag wird sich die Aufmerksamkeit auf das Verbrauchervertrauen des Conference Board in den USA verlagern.

