Wiener Börse startet kaum verändert in den Freitagshandel

Die Wiener Börse ist am Freitag wenig bewegt in den Handel gestartet. Der ATX steigerte sich um 9.25 Uhr um 0,05 Prozent auf 3.387,60 Einheiten. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,09 Prozent auf 1.705,45 Zähler. Auch im europäischen Börsenumfeld hielten sich die Kursveränderungen bei den Aktienindizes in Grenzen.

Am Markt dürfte wohl die Veröffentlichung des monatlichen US-Arbeitsmarktberichts im Fokus stehen. Laut den Experten der Helaba zeichnet sich eine Abkühlung des Beschäftigungsaufbaus ab. Insgesamt sollte der Arbeitsmarkt noch kein Argument für eine schnelle Zinssenkung liefern.

Diesseits des Atlantiks standen Erzeugerpreise aus Deutschland im Fokus, die zu Jahresbeginn weniger deutlich gefallen sind. Im Jänner sanken die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 4,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Dezember hatte der Rückgang 5,1 Prozent betragen.

sto/mha

ISIN AT0000999982