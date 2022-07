Wiener Börse startet klar fester - ATX gewinnt 0,82 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit klaren Gewinnen aufgenommen. Der ATX stieg bis 9.15 Uhr um 0,82 Prozent auf 2.960,29 Punkte. An den europäischen Leitbörsen herrscht im Vorfeld der Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung hingegen eine zurückhaltende Stimmung vor.

Von der EZB wird erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt eine Zinserhöhung erwartet. Unklarheit herrscht jedoch beim Ausmaß der Anhebung. Angesichts der Rekordinflation wird ein größerer Zinsschritt von 0,50 Prozentpunkten nicht ausgeschlossen.

Erleichtert dürften sich die Börsianer nun beim Thema Gas zeigen. Nach der Wartung von Nord Stream 1 ist in der Früh die Gaslieferung durch die deutsch-russische Gaspipeline wieder angelaufen.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt die BAWAG mit vorgelegten Zahlen ins Blickfeld der Akteure. Die Bank im ersten Halbjahr 2022 einen Nettogewinn von 245 Mio. Euro erwirtschaftet, um rund ein Viertel mehr als in der Vorjahresperiode. Die Aktie reagierte mit einem klaren Plus von 5,5 Prozent. Die Analysten der Erste Group bewerteten die Ergebnisse für das abgelaufene Jahresviertel als leicht über den Erwartungen.

ste/ger

ISIN AT0000999982