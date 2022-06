Wiener Börse startet klar fester - ATX plus 1,43 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit klar festerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.036,87 Zählern um 42,73 Punkte oder 1,43 Prozent über dem Montag-Schluss (2.994,14).

Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach uneinheitlichen Übersee-Vorgaben im grünen Bereich. Nachrichten oder Signale, die eine nachhaltige Entspannung der Märkte rechtfertigen würden, gab es nicht, hieß es von den Helaba-Analysten. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Am Vormittag könnten Aussagen wichtiger Vertreter der EZB auf einem Notenbanktreffen im portugiesischen Sintra für Impulse sorgen.

Zu den größeren Gewinnern zählten kurz nach Sitzungsbeginn die heimischen Ölwerte. So zogen OMV und Schoeller-Bleckmann um jeweils 2,9 Prozent an. Bei den Bankwerten konnten Raiffeisen einen Anstieg um gut drei Prozent vorweisen. voestalpine zeigten sich mit plus 2,5 Prozent ebenfalls klar fester.

ger/spa

ISIN AT0000999982