Wiener Börse startet klar höher - ATX gewinnt 1,23 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel klar höher aufgenommen. Gegen 9.15 Uhr stand der heimische Leitindex ATX deutliche 1,23 Prozent im Plus bei 2.998,54 Punkte. Auch mit den Aktienkurse der europäischen Leitbörsen geht es im Vorfeld der am Abend anstehenden US-Leitzinsentscheidung nach oben.

Europaweit präsentierten sich die Bankenwerte in starker Verfassung und die heimischen Branchenvertreter schlossen sich dieser starken Entwicklung an. Die Aussicht auf steigende Zinsen könnte hier unterstützt haben. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von 3,6 Prozent verbuchen. Erste Group verteuerten sich um 2,3 Prozent und bei der BAWAG gab es ein Plus von 1,4 Prozent zu sehen.

ISIN AT0000999982