Wiener Börse startet klar höher - ATX gewinnt 2,19 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit klaren Zuwächsen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.20 Uhr um 2,19 Prozent auf 3.384,70 Punkte zu. Bereits am Vortag hatte der ATX starke 3,3 Prozent gewonnen. Am Berichtstag legten auch die europäischen Leitbörsen im Frühhandel zu, wenn auch etwas moderater als der heimische Aktienmarkt. Erneut sehr positiven Vorgaben lieferten die Wall Street und die Börsen in Asien.

In Wien kletterte die Verbund-Aktie nach Ergebnisvorlage mit plus 7,7 Prozent auf den Spitzenplatz. Der Stromkonzern hat 2021 dank der enorm gestiegenen Strom-Großhandelspreise einen kräftigen Gewinnanstieg erzielt und will diese Ergebnisse heuer nochmals deutlich übertreffen.

Gesucht präsentierten sich auch erneut die schwergewichteten Banken. Erste Group verteuerten sich um 3,2 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International (RBI) konnten ein Plus von 2,4 Prozent. Die RBI prüft laut Presseaussendung alle strategischen Optionen für die Zukunft der Raiffeisenbank Russland.

ste/pma

ISIN AT0000999982