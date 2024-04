Wiener Börse startet klar höher in den Handel

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Eröffnungshandel klar höher gezeigt. Der ATX steigerte sich um 0,78 Prozent auf 3.563,22 Einheiten. Der ATX Prime legte um 0,70 Prozent auf 1.789,85 Punkte zu. Auch im europäischen Börsenumfeld wurden Zuwächse verzeichnet.

Im Fokus standen in der Früh Konjunkturdaten aus China. So blickt Chinas verarbeitendes Gewerbe nach trüben Monaten wieder optimistischer auf die Geschäftslage. Im März stieg der Einkaufsmanagerindex (PMI) auf 50,8 Punkte und damit um 1,7 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistikamt in Peking am Sonntag mitteilte. Nun dürfte sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die Verbraucherpreise aus Deutschland richten.

Bei den schwer gewichteten Titeln legten Raiffeisen um 2,3 Prozent zu. OMV stiegen um zwei Prozent. Bei RHI wurden unterdessen Abgaben von 1,7 Prozent verzeichnet, nachdem der Feuerfestkonzern am Vortag die Absicht bekundet hatte, den US-Konzern Resco Group übernehmen zu wollen.

sto/ste

ISIN AT0000999982