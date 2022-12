Wiener Börse startet klar im Minus - ATX verliert 0,86 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit klaren Abschlägen aufgenommen. Der ATX fiel bis 9.15 Uhr um 0,86 Prozent auf 3.113,76 Punkte. Nach negativen Vorgaben von den Überseebörsen in den USA und Asien gaben auch die europäischen Leitbörsen nach. Auf die Stimmung der Anleger drückt international, dass die US-Notenbank am Vorabend kein Ende der Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt hatte. Am Berichtstag steht nun die EZB mit ihrer Zinsentscheidung im Fokus.

Am heimischen Aktienmarkt rückte die EVN mit einer Ergebnisvorlage ins Blickfeld der Akteure. Die Aktie des niederösterreichischen Energieversorgers reagierte mit einem Minus von 2,1 Prozent.

