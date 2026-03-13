Wiener Börse startet klar im Minus - ATX verliert 1,4 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag weiter nachgegeben. Der ATX fiel in den ersten Handelsminuten um 1,40 Prozent auf 5.274,17 Punkte. Damit dürfte der heimische Leitindex die zweite vom Iran-Krieg geprägte Handelswoche mit einem Wochenverlust von rund 2,4 Prozent abschließen. Für den ATX Prime ging es um 1,27 Prozent auf 2.627,77 Zähler hinab.

Abgaben verbuchten auch die anderen europäischen Börsenbarometer. Die Anleger bleiben vor dem Wochenende wegen möglicher weiterer Ereignisse im Nahen Osten wohl vorsichtig. Auch in Asien waren die Vorzeichen an den Aktienmärkten wieder negativ.

Der Brent-Preis hielt sich Freitagfrüh weiterhin über der Marke von 100 US-Dollar. Irans neuer Führer Mojtaba Khamenei hatte am Donnerstag bekräftigt, dass die Straße von Hormuz geschlossen bleiben soll. Zudem droht der Iran mit weiteren Angriffen auf die Öl- und Gas-Infrastruktur der Region. Die erhöhten Energiepreise schlagen sich durch wachsende Sorgen über die Auswirkungen auf Inflation und Konjunktur wiederum auf die Aktienkurse nieder.

spa/rst

ISIN AT0000999982