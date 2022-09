Wiener Börse startet klar im Minus - ATX verliert 1,5 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit klaren Kursverlusten aufgenommen. Bis 9.15 Uhr gab der heimische Leitindex ATX um 1,49 Prozent auf 2.791,03 Einheiten nach. Auch der breiter gefasste ATX Prime fiel um 1,39 Prozent auf 1.411,93 Zähler. Damit startete in Wien nicht mit der erhofften Erholungsbewegung in den Herbst - schwache Vorgaben aus den USA und Asien, Rezessionsängste und Zinssorgen sowie starke geopolitische Spannungen sorgen für eine weitere Abschwächung.

Wie schon am Donnerstag erfolgten die Kursverluste auf breiter Front. Angeführt wurden die Kursverlierer kurz nach Sitzungsbeginn von ATX-Schwergewicht Erste Group, das um 3,4 Prozent nachgab. Auch Raiffeisen Bank International (minus 1,8 Prozent) und BAWAG (minus 1,7 Prozent) mussten deutliche Abschläge hinnehmen. OMV büßten ebenfalls 2,7 Prozent ein.

kat/spa

ISIN AT0000999982