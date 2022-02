Wiener Börse startet klar im Minus, Ukraine-Konflikt und Zinsdruck

Die Wiener Börse ist am Montag mit klaren Kursverlusten in den Handel gestartet. Unter Druck gerieten die Aktiennotierungen aufgrund der Ukraine-Krise, bei der weiterhin ein Einmarsch Russlands drohe, und wegen der anhaltenden Zinssorgen. In den USA rechnen Börsianer heuer im Schnitt nun mit sechs Zinsschritten, nach den in der Vorwoche veröffentlichten Inflationsdaten.

Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr um starke 2,79 Prozent tiefer bei 3.905,13 Einheiten. Der ATX Prime verlor 2,75 Prozent auf 1.957,89 Zähler.

Wichtige Konjunkturdaten werden zum Wochenbeginn nicht erwartet. Eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird zwar am Nachmittag erwartet, ihr gehen allerdings keine frischen Datensätze voraus, weswegen Experten dem Ereignis weniger Beachtung schenken. Lagarde dürfte im Vorfeld der morgigen ZEW-Umfragewerte bemüht sein, die Wogen mit Hinblick auf Zinsspekulationen zu glätten, so die Analysten der Helaba.

"Es ist keine Entspannung im Ukraine-Konflikt in Sicht", sagten die Finanzmarkt-Experten der Commerzbank mit Hinblick auf den Krisenherd in Osteuropa. Die USA hatten zuletzt dringliche Warnungen ausgesprochen, die der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Sonntag dem Fernsehsender CNN nochmals erläuterte. In den vergangenen etwa zehn Tagen habe sich der russische Truppenaufbau beschleunigt, und russische Kräfte seien näher an die Grenze zur Ukraine vorgerückt, von wo aus sie sehr schnell eine Militäraktion starten könnten.

sto/mik

ISIN AT0000999982