Wiener Börse startet klar im Plus

Die Wiener Börse hat entsprechend den vorbörslichen Erwartungen den Handelstag mit Gewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte am Montag in der Früh gegen 9.30 Uhr um satte 1,36 Prozent höher bei 3.312,20 Einheiten. Der ATX Prime legte um 1,27 Prozent auf 1.666,84 Punkte zu.

Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich trotz der anhaltend angespannten Lage in der Ukraine positiv. Dass US-Präsident Joe Biden den russischen Staatschef Wladimir Putin am Wochenende als "Diktator" bezeichnet hatte, brachte die Börsen zunächst ebenfalls nicht unter Druck ebenso wie der Lockdown in der chinesischen Millionenmetropole Shanghai. Von Datenseite sollte der Wochenauftakt eher ruhig verlaufen, denn als wichtig eingestufte Daten stehen nicht im Kalender.

sto/ger

ISIN AT0000999982