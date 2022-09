Wiener Börse startet klar im Plus

Die Wiener Börse ist am Montag mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet. Überseevorgaben aus Japan und den USA fielen zuletzt positiv aus - in China wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt. Wichtige Konjunkturdaten bleiben zum Beginn der Woche Mangelware.

Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr um 1,42 Prozent höher bei 3.002,99 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 1,30 Prozent auf 1.513,64 Zähler hinauf.

"Die morgen anstehende ZEW-Umfrage dürfte angesichts der befürchteten Gaskrise und der Rekordinflation nochmals schwächer ausfallen", prognostizierten die Helaba-Analysten bereits heute für die am Dienstag anstehende Daten aus der Eurozone.

Größeres Interesse dürfte allerdings vor dem Hintergrund der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) der US-Teuerung zukommen. Laut den Helaba-Experten sei die Fed zu weiteren Zinserhöhungen entschlossen, "selbst wenn sich die Wachstumsaussichten deutlich trüben und die Inflation den Zenit überschritten haben dürfte."

sto/mik

ISIN AT0000999982