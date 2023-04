Wiener Börse startet klar im Plus - ATX klettert 0,6 % nach oben

Die Wiener Börse hat den Handel am Montag mit Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.15 Uhr um 0,61 Prozent auf 3.228,86 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,52 Prozent auf 1.629,30 Zähler.

Vor allem kräftige Kursgewinne bei den Ölwerten zogen den ATX in der Früh nach oben. So reihten sich Schoeller Bleckmann mit plus 3,7 Prozent an die Spitze der Kursgewinner im prime market, gefolgt von Branchenkollege OMV, dessen Aktien um 2,8 Prozent anzogen. Die Ölpreise haben am Montag mit einem starken Anstieg auf die Förderkürzung des Ölverbunds OPEC+ reagiert, davon profitierten die Ölaktien.

Die Nachrichtenlage war bisher mager, auch von Analystenseite blieb es bisher noch still. Von Konjunkturdatenseite stehen am Vormittag die Einkaufsmanagerindizes einiger europäischer Länder sowie jener der Eurozone an. In den USA wird dann am Nachmittag der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes vorgelegt. Insgesamt rechnen Marktteilnehmer mit einer ruhigen Handelswoche vor den Osterfeiertagen.

kat/mik

ISIN AT0000999982