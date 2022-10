Wiener Börse startet klar schwächer - ATX minus 1,11 Prozent

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit deutlichen Abgaben in den Handel gestartet, nachdem sich vorbörslich noch ein knappes Plus angekündigt hatte. Der ATX ermäßigte sich bis etwa 9.25 Uhr um 1,11 Prozent auf 2.688,95 Zähler. Der ATX Prime fiel um 1,02 Prozent nach unten und stand zuletzt bei 1.359,64 Punkten. Das europäische Börsenumfeld war zum Start durchwachsen. In Frankfurt ging es ebenfalls leicht nach unten. In Paris legte der Aktienmarkt dagegen zu.

Die Finanzmärkte bleiben den Analysten der Helaba zufolge angesichts vieler Unsicherheitsfaktoren weiter volatil. Mit Blick auf die am Donnerstag erwarteten US-Verbraucherpreisdaten stünden heute die US-Erzeugerpreise im Fokus, da sie einen Vorgeschmack auf die Inflationsentwicklung geben könnten.

Die Inflationszahlen haben einen erhebliche Einfluss auf die Entscheidung der US-Notenbanker. "Das von den FOMC-Mitgliedern als angemessen angesehene Leitzinsniveau Ende 2024 liegt in einer Spanne zwischen 2,63 % und 4,63 %", schreiben die Marktexperten. "Damit wird deutlich, wie groß die Verunsicherung der Notenbanker bezüglich der konjunkturellen Entwicklung der nächsten Jahre ist."

Laut dem Finanzanalysten Christian Henke von IG stehe mit der in Kürze beginnenden Berichtsaison ein weiterer Belastungsfaktor vor der Tür. "Enttäuschungspotenzial ist nicht ausgeschlossen", so Henke.

Unternehmensseitig gab es in Wien in der Früh kaum Nachrichten. Die Deutsche Bank hat ihre Empfehlung für die Aktien des Energieversorgers Verbund von "buy" auf "hold" runter gestuft und das Kursziel von 105,00 auf 87,00 Euro gesenkt. Die Titel büßten in den ersten Handelsminuten 2,3 Prozent auf 81,70 Euro ein.

spo/ste

ISIN AT0000999982