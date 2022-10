Wiener Börse startet klar schwächer - ATX minus 1,35 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit klar schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 2.710,05 Zählern um 37,2 Punkte oder 1,35 Prozent unter dem Montag-Schluss (2.747,25).

Nach mehrheitlich negativen Übersee-Vorgaben startete auch das europäische Umfeld mit Abschlägen in die Sitzung. Zu den größeren Verlierern in Wien zählten kurz nach Handelsbeginn die Aktien der OMV mit minus 3,3 Prozent. Auch die Bankwerte zeigten sich einheitlich schwächer. So büßten Raiffeisen 2,1 Prozent ein und Erste Group gaben um 1,5 Prozent nach. BAWAG notierten um 1,9 Prozent tiefer.

ger/spa

ISIN AT0000999982