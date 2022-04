Wiener Börse startet klar schwächer - ATX minus 1,54 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit klar schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.150,21 Zählern um 49,25 Punkte oder 1,54 Prozent unter dem Montag-Schluss (3.199,46).

Auch das europäische Umfeld startete nach mehrheitlich negativen Übersee-Vorgaben mit deutlichen Abschlägen in die Sitzung. Die Verunsicherung der Marktteilnehmer bleibt angesichts des fortdauernden Ukraine-Konflikts erhöht. Zuletzt rückten Meldungen über einen möglichen Einsatz von Chemiewaffen in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol in den Fokus.

Zu den größeren Verlierern zählten kurz nach Handelsbeginn die Bankwerte. So büßten Erste Group 2,8 Prozent ein und Raiffeisen fielen um 2,6 Prozent. BAWAG notierten 2,0 Prozent tiefer.

Wienerberger zogen gegen den Trend um 2,5 Prozent an. Der Baustoffkonzern erzielte in den ersten drei Monaten 2022 nach einer ersten Einschätzung eine starke Steigerung von Umsatz und Ergebnis bei anhaltend hoher Nachfrage, wurde in der Früh bekannt.

ger/mik

ISIN AT0000999982