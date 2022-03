Wiener Börse startet klar schwächer - ATX verliert 1,1 Prozent

Die Wiener Börse ist am Freitag mit Abschlägen in den Handel gestartet. Nach der leichten Erholung vom gestrigen Donnerstag, brachten erneute Meldungen aus dem Krieg in der Ukraine auch den heimischen Leitindex ATX wieder unter Druck. In den frühen Morgenstunden gab es Berichte über den Beschuss der Anlage von Europas größtem Atomkraftwerk in der Nähe der Großstadt Saporischja. Ein Brand in einem Gebäude der Anlage konnte laut Ministeriumsangaben inzwischen gelöscht werden.

Zuletzt stand der ATX gegen 9.20 Uhr mit einem klaren Minus von 1,11 Prozent bei 3.120,20 Punkten. Europaweit ging es zum Handelsstart deutlich nach unten mit den Kursen. An den Finanzmärkten richtet sich weiterhin der volle Fokus auf den Krieg in der Ukraine. Wie die Experten der Helaba kommentieren, seien die Sorgen groß, womit sich die Frage stelle wie sich der Krieg und die Sanktionen auf Inflation und Konjunktur auswirken.

pma/spo

ISIN AT0000999982