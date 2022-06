Wiener Börse startet klar schwächer - ATX verliert 2,28 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit klar schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.000,75 Zählern um 70,07 Punkte oder 2,28 Prozent unter dem Dienstag-Schluss (3.070,82).

Auch das europäische Umfeld startete mit deutlichen Abschlägen in die Sitzung. Marktbeobachter verwiesen auf die schwächelnden US-Futures, die einen von Verlusten geprägten Start an der Wall Street indizieren. Auch die Märkte in Asien zeigten sich heute in der Früh mit negativen Vorzeichen.

Zu den größten Verlierern zählten kurz nach Handelsbeginn voestalpine und rutschten um 4,75 Prozent ins Minus. OMV mussten einen Abschlag von 3,8 Prozent verbuchen und Raiffeisen verloren 3,17 Prozent an Wert. Wienerberger lagen 2,68 Prozent tiefer.

ger/ste

ISIN AT0000999982