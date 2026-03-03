Wiener Börse startet klar tiefer - ATX minus 2,25 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Frühhandel mit klar tieferen Notierungen präsentiert. Der ATX wurde kurz nach Handelsbeginn mit 5.507,57 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 2,25 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 2.739,51 Zählern und damit um 2,18 Prozent tiefer.

Auch die europäischen Leitbörsen starteten einheitlich schwach in den Handel. Zuvor hatten bereits die Asien-Märkte negative Vorgaben geliefert.

Die Lage am Persischen Golf bleibt unklar. Der Iran und verbündete Milizen versuchen neben Vergeltungsangriffen auf israelische und US-amerikanische Ziele auch andere Golf-Staaten mit in den Krieg einzubeziehen, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Zudem ist der Transport durch die Straße von Hormuz bedroht. Die Ölpreise legten am Dienstag im frühen Handel weiter zu.

ger/ste

ISIN AT0000999982