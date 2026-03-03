ATX
|
5 417,22
|
-216,85
|
-3,85 %
|
03.03.2026 09:11:00
Wiener Börse startet klar tiefer - ATX minus 2,25 Prozent
Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Frühhandel mit klar tieferen Notierungen präsentiert. Der ATX wurde kurz nach Handelsbeginn mit 5.507,57 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 2,25 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 2.739,51 Zählern und damit um 2,18 Prozent tiefer.
Auch die europäischen Leitbörsen starteten einheitlich schwach in den Handel. Zuvor hatten bereits die Asien-Märkte negative Vorgaben geliefert.
Die Lage am Persischen Golf bleibt unklar. Der Iran und verbündete Milizen versuchen neben Vergeltungsangriffen auf israelische und US-amerikanische Ziele auch andere Golf-Staaten mit in den Krieg einzubeziehen, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Zudem ist der Transport durch die Straße von Hormuz bedroht. Die Ölpreise legten am Dienstag im frühen Handel weiter zu.
ger/ste
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 411,52
|-3,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tiefer. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.