Wiener Börse startet klar tiefer - ATX rutscht 2,68 Prozent ab

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit klar schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.041,00 Zählern um 83,59 Punkte oder 2,68 Prozent unter dem Freitag-Schluss (3.124,59).

Nach schwachen Vorgaben der Asien-Märkte startete auch das europäische Umfeld mit Kurseinbußen in die Woche. Vor allem die Bankenbranche sorgt weiter für deutliche Verunsicherung unter den Investoren. Die schwer angeschlagene Schweizer Großbank Credit Suisse wird vom größeren Lokalrivalen UBS übernommen, wurde am Wochenende bekannt. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) unterstützt die Übernahme mit einer Liquiditätshilfe von 100 Milliarden Franken an beide Banken. Zudem erhöhen sechs große Notenbanken ihre Schlagzahl zur Versorgung des Finanzsystems mit Dollar-Liquidität.

Die heimischen Bankwerte mussten im Frühhandel deutliche Abschläge hinnehmen. So rutschten Erste Group 5,2 Prozent ins Minus und BAWAG verloren fast sechs Prozent. Raiffeisen zeigten sich um gut fünf Prozent tiefer.

ger/fpr

ISIN AT0000999982