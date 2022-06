Wiener Börse startet klar tiefer - ATX verliert 1,09 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit erneut schwächerer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gab bis 9.15 Uhr um 1,09 Prozent auf 2.969,63 Punkte nach und weitete damit die Vortagesverluste in Höhe von 2,2 Prozent weiter aus. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es mit den Aktienkursen wieder abwärts.

International lasten die Sorgen von einer merklichen Konjunkturabschwächung auf den Kursen. Am Mittwoch hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Möglichkeit einer Rezession eingeräumt. Eine solche zu vermeiden sei "sehr herausfordernd". Hintergrund ist der intensive Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation.

Klar abwärts ging es in Wien mit den Werten aus dem Ölbereich, nachdem die Ölpreise mit den Konjunktursorgen etwas zurückkamen. OMV-Titel schwächten sich um 2,5 Prozent ab und die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann fielen ebenfalls um 2,5 Prozent.

Optisch starke 5,2 Prozent büßte die Porr-Aktie ein. Die Anteilsscheine des Baukonzerns werden jedoch ex Dividende gehandelt.

Rosenbauer gewannen hingegen 2,3 Prozent. Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster übernimmt die US-Tochter Rosenbauer America zur Gänze.

voestalpine erholten sich um moderate 0,3 Prozent. Am Vortag war die Aktien in einem sehr schwachen europäischen Stahlsektor um beachtliche 13 Prozent eingebrochen.

