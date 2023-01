Wiener Börse startet klar tiefer - ATX verliert 1,21 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel klar tiefer aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX sank bis 9.15 Uhr um deutliche 1,21 Prozent auf 3.301,51 Punkte. Nach schwachen Vorgaben von der Wall Street geht es europaweit mit den Aktienkursen nach unten. An den US-Börsen hatten am Vorabend die jüngsten Konjunkturnachrichten, die auf eine Abkühlung der Wirtschaft hindeuteten, belastet.

Unter den heimischen Schwergewichten büßten in den ersten Handelsminuten die OMV-Papiere um 2,9 Prozent an Wert ein. voestalpine schwächten sich um 1,9 Prozent ab und Andritz verloren ebenfalls 1,9 Prozent.

ste/spo

ISIN AT0000999982