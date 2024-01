Wiener Börse startet klar tiefer - ATX verliert 1,29 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel klar schwächer aufgenommen. Der ATX verlor bis 9.15 Uhr 1,29 Prozent auf 3.340,06 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es nach negativen Vorgaben von der Wall Street am Vorabend Kursverluste zu sehen.

Wie bereits am Dienstag könnten die gedämpften Zinssenkungserwartungen in den USA weiter auf die Stimmung der Aktienanleger drücken. In Europa stehen zudem sieben EZB-Redebeiträge im heutigen Datenkalender und könnten Aufschluss über die weitere Zinsentwicklung im Euroraum geben. Die Frage ist dabei laut Einschätzung der Helaba-Analysten nicht mehr so sehr, ob es im Jahr 2024 überhaupt zu Zinssenkungen kommt, sondern vielmehr, wann und wie viele.

Am heimischen Aktienmarkt steht mit veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen Schoeller-Bleckmann (SBO) im Fokus der Anleger. Der niederösterreichische Ölfeldausrüsters erzielte im Jahr 2023 einen Rekordumsatz von 585 Mio. Euro. Die SBO-Aktie reagierte mit minus 1,5 Prozent. Die Erste Group bewertete die Zahlen als weitgehend im Rahmen der Erwartungen.

ste/mha

ISIN AT0000999982