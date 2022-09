Wiener Börse startet klar tiefer in den Handel

Die Wiener Börse ist am Montag klar tiefer in den Handel gestartet. Als Belastungsfaktor erwiesen sich in der Früh die wieder stark anziehenden europäischen Gaspreise. Eine halbe Stunde nach Sitzungsbeginn notierte der ATX mit minus 1,91 Prozent bei 2.836,21 Einheiten. Der ATX Prime verlor 1,73 Prozent auf 1.437,69 Zähler.

Der erneute Stopp russischer Gaslieferungen durch die wichtige Pipeline Nord Stream 1 löst eine erneute Rally beim europäischen Gaspreis aus. Der niederländische TTF-Terminkontrakt für Oktober stieg zuletzt um gut 23 Prozent auf 265 Euro je Megawattstunde und steuerte wieder auf das jüngste Rekordhoch zu.

sto/spa

ISIN AT0000999982