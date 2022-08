Wiener Börse startet klar tiefer in den Montagshandel

Die Wiener Börse ist am Montag mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet. Nach dem starken Kursrückgang am Freitag notierte der ATX eine Viertelstunde nach Sitzungseröffnung mit minus 1,25 Prozent bei 2.912,94 Einheiten. Am Freitag hatte eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell das Aktienbarometer deutlich belastet. Er stellte weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht.

Powell machte auch auf das Risiko einer länger anhaltenden Phase der Inflationsbekämpfung aufmerksam, sodass die Spekulationen der Marktteilnehmer auf sinkende Zinsen im Verlauf von 2023 und 2024 tendenziell gedämpft werden sollten, so die Analysten der Helaba. "Vor diesem Hintergrund werden in den nächsten Tagen nicht nur eingehende Konjunkturdaten im Blick zu behalten sein, sondern auch Rede-Beiträge der FOMC-Mitglieder".

sto/spa

ISIN AT0000999982