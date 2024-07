Wiener Börse startet knapp behauptet

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit geringfügigen Abschlägen in den Handelstag gestartet und hat damit zumindest vorläufig die Gewinnserie der vergangenen Tage beendet. Der heimische Leitindex ATX fiel bis gegen 9.15 Uhr um 0,06 Prozent auf 3.646,17 Punkte. Der marktbreite ATX Prime gab ebenfalls 0,06 Prozent auf 1.825,60 Einheiten nach. Auch an den europäischen Handelsplätzen ging es tendenziell nach unten.

Die Meldungslage blieb bisher mager, von Analystenseite gab es Neuigkeiten für UBM. Die Erste Group hat das Kursziel für die Aktien des Immobilienentwicklers von 30 auf 28 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt. Die Kurs der Aktien verringerte sich knapp nach Handelsstart um 1,4 Prozent auf 20,80 Euro.

Die Inflationsrate in Österreich ist im Juni laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 3 Prozent zurückgegangen, wurde am Vormittag bekannt. Das ist der niedrigste Wert seit Juli 2021. Im Mai belief sich die Teuerung im Jahresabstand noch auf 3,4 Prozent.

Datenseitig steht heute außerdem noch die Schnellschätzung der Teuerungsrate für die Eurozone im Fokus. Außerdem richten sich die Blicke auf das portugiesische Städtchen Sintra, in dem derzeit das geldpolitische Forum der Europäischen Zentralbank (EZB) stattfindet. Marktteilnehmer hoffen auf Hinweise, wie es geldpolitisch dies- und jenseits des Atlantiks weitergehen könnte.

