ATX
|
5 232,93
|
-14,28
|
-0,27 %
|
29.12.2025 09:12:00
Wiener Börse startet knapp behauptet - ATX gibt 0,02 Prozent nach
Der Wiener Aktienmarkt ist am letzten Montag des Jahres mit knapp behaupteter Tendenz in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte knapp nach Sitzungsauftakt um 0,02 Prozent niedriger. Der ATX Prime lag bei minus 0,06 Prozent. Die Meldungslage war in der Früh dünn und dürfte sich im Tagesverlauf auch nicht nennenswert ausweiten. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Feiertagen fern.
Unternehmensseitig dürfte es heute sehr ruhig bleiben. Es stehen auch keine relevanten Konjunkturparameter auf dem heutigen Programm.
moe/ger
ISIN AT0000999982
