Wiener Börse startet knapp behauptet - ATX gibt 0,05 Prozent nach

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag etwas tiefer aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX startete zunächst noch mit Kursgewinnen, drehte aber rasch ins Minus ab und verlor bis 9.20 Uhr um 0,05 Prozent auf 3.149,83 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,08 Prozent auf 1.587,47 Einheiten nach.

Nach zwei Handelstagen mit teils massiven Verlusten steuert der Wiener Markt damit auch auf einen negativen Wochenschluss zu - belastet von überwiegend schwachen Vorgaben aus Übersee und Asien sowie einem trüben europäischen Marktumfeld.

Im Fokus steht am Freitag datenseitig der US-Arbeitsmarktbericht. "Nicht nur die Preissteigerungen waren in der letzten Zeit ungewöhnlich hoch, auch die Löhne und Gehälter haben kräftig zugelegt. Angesichts einer Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent verwundert dies kaum, setzte die Fed aber dennoch unter Druck", schreiben die Experten der Helaba im Vorfeld der Datenveröffentlichung für April.

Sehr schwache Zahlen kamen bereits aus Deutschland: Nach Exporten, Einzelhandelsumsätzen und Industrieaufträgen brach im März auch die Produktion in Deutschland ein - und das gleich viermal so stark wie erwartet. Industrie, Bau und Energieversorger stellten im März zusammen um 3,9 Prozent weniger her als im Vormonat.

In Wien zeigten sich Energiewerte, die am Vortag massive Verluste erlitten hatten, ohne klare Richtung. Verbund büßten 0,57 Prozent ein, EVN notierten ohne prozentuelle Veränderung und OMV konnten sich um 0,54 Prozent verbessern. Am Vortag hatten Aussagen von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) die Papiere auf Talfahrt geschickt. Die Bundesregierung denke darüber nach, wie Gewinne von Firmen mit Staatsbeteiligung, die überproportional von der Krise profitieren, gesetzlich abgeschöpft werden können.

