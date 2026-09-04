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04.09.2026 09:15:00
Wiener Börse startet knapp behauptet - ATX minus 0,03 Prozent
An den Finanzmärkten bleibt das Umfeld angesichts des scheinbar unlösbaren Iran-Konflikts sowie hoher und weiter steigender Energiepreise schwierig, kommentierten die Helaba-Experten. Auch die Spannungen zwischen Russland und Europa sprechen derzeit für eine eher getrübte Stimmungslage. Für Unterstützung sorgten zuletzt nachlassende Zinserhöhungserwartungen bezüglich der US-Notenbank, nachdem Fed-Vertreter mit Blick auf die FOMC-Sitzung in knapp zwei Wochen Geduld eingemahnt haben.
Datenseitig steht heute der Arbeitsmarktbericht in den USA im Mittelpunkt des Interesses. Neben der Preisstabilität hat die Fed das Ziel, für Vollbeschäftigung zu sorgen. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn.
ger/szk
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