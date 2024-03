Wiener Börse startet knapp behauptet - ATX minus 0,06 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat seine jüngsten Zuwächse am Montag zum Sitzungsauftakt konsolidiert. Der ATX verlor in den ersten Handelsminuten geringe 0,06 Prozent auf 3.497,28 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime trat bei 1.757,43 Zählern auf der Stelle. Auch im europäischen Umfeld war zunächst kein einheitlicher Trend auszumachen. Negative Vorgaben lieferten die Börsen in Fernost.

Auch im weiteren Verlauf dürfte der Auftakt in die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche ruhig vonstattengehen. Wichtige Konjunkturdaten wie das GfK-Konsumklima für Deutschland oder das US-Verbrauchervertrauen des Conference Board stehen erst am morgigen Dienstag auf dem Programm.

spa/mha

ISIN AT0000999982