Wiener Börse startet knapp behauptet - ATX minus 0,07 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel knapp behauptet aufgenommen. Der ATX fiel um weitere 0,07 Prozent auf 2.682,52 Punkte und setzt damit seinen jüngsten Abwärtsschub gebremst fort. Zuvor hatte der heimische Leitindex bereits sechs Verlusttage in Folge absolviert.

Auch an den europäischen Leitbörsen gab es weitere Kursverluste zu beobachten. Vor den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten verhielten sich die Investoren international zurückhaltend. Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen sowie geopolitische Unsicherheiten halten die Aktienmärkte in Schach, schrieben die Helaba-Analysten. Mit Unterstützung vonseiten der heute anstehenden US-Inflationszahlen ist zudem nicht zu rechnen und so bleiben die Abwärtsgefahren erhöht, hieß es weiter von den Experten.

ste/mik

ISIN AT0000999982