Wiener Börse startet knapp behauptet - ATX minus 0,1 Prozent
Am Wiener Aktienmarkt haben sich die Anleger vor Inflationsdaten und Zahlen aus dem Bankensektor in den USA zunächst zurückgehalten. Kurz nach Sitzungsauftakt notierte der Leitindex ATX 0,13 Prozent leichter bei 5.433 Punkten. Der ATX Prime fiel um 0,11 Prozent auf 2.698 Zähler. Das europäische Umfeld notierte nach positiven Übersee-Vorgaben überwiegend etwas höher.
Am Nachmittag stehen in den USA die Inflationsdaten für den Dezember auf dem Programm. Insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Drohgebärden der US-amerikanischen Regierung gegenüber der Fed dürfte den Zahlen hohe Aufmerksamkeit zukommen, schreiben die Ökonomen der Helaba in ihrem Tagesausblick. Darüber hinaus läutet die US-Großbank JPMorgan mit ihren Quartalszahlen die Berichtssaison ein. In Wien gab es bereits Zahlen der Agrana, deren Aktienkurs unverändert blieb.
ISIN AT0000999982
