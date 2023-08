Wiener Börse startet knapp behauptet - ATX minus 0,11 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit knapp behaupteter Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach der Eröffnung bei 3.143,68 Zählern um 3,46 Punkte oder 0,11 Prozent unter dem Freitag-Schluss (3.147,14).

Das europäische Umfeld fand nach negativen Übersee-Vorgaben noch keine einheitliche Richtung. Belastend wirken laut Marktbeobachter weiterhin vor allem Konjunktursorgen.

Unter den Einzelwerten zeigten sich kurz nach Handelsbeginn DO & CO um 1,2 Prozent schwächer und Wienerberger büßten knapp ein Prozent an Wert ein. Hingegen legten Vienna Insurance Group um 0,8 Prozent zu und Rosenbauer verbesserten sich um 0,7 Prozent.

ger/fpr

ISIN AT0000999982