Wiener Börse startet knapp behauptet - ATX minus 0,11 Prozent
Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel mit knapp behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde kurz nach Sitzungsbeginn mit 5.066,05 Punkten nach 5.071,68 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein Minus von 5,63 Punkten bzw. 0,11 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 2.517,34 Zählern und damit um 0,14 Prozent oder 3,51 Punkte tiefer.
Die europäischen Leitbörsen starteten hingegen freundlich in die Sitzung. Auch die Übersee-Vorgaben lieferten mehrheitlich positive Vorgaben. Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer gilt heute wohl vor allem den Datenveröffentlichungen in den USA, kommentierten die Helaba-Experten. Bei den US-Zahlen dürften der ADP-Report und der ISM-Serviceindex im Mittelpunkt stehen. Zudem finden sich auch Reden wichtiger EZB-Vertreter wie Präsidentin Lagarde oder Chefvolkswirt Lane im Kalender.
ISIN AT0000999982
