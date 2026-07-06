Wiener Börse startet knapp behauptet - ATX minus 0,17 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag mit knapp behaupteter Tendenz in die neue Handelswoche gestartet. Der heimische Leitindex ATX gab kurz nach Sitzungsbeginn leicht um 0,17 Prozent auf 6.554,61 Punkte nach. Für den breiter gefassten ATX Prime ging es um 0,16 Prozent auf 3.222,62 Zähler hinab. Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich noch wenig verändert.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich sehr dünn. Datenseitig rücken zu Wochenbeginn Stimmungsindikatoren in den Fokus der Marktteilnehmer. Das Interesse richtet sich dabei vor allem am Nachmittag auf die USA, denn dort steht die Veröffentlichung des ISM-Indexes des Servicesektors an, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Bereits am Vormittag werden in der Eurozone die Ergebnisse der sentix-Umfrage für den laufenden Monat bekanntgegeben.

ger/moe

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