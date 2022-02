Wiener Börse startet knapp behauptet - ATX mit minus 0,05 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel knapp behauptet aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gab bis 9.20 Uhr um magere 0,05 Prozent auf 3.946,33 Punkte ab. Die Nervosität an den Finanzmärkten ist nach Einschätzung der Helaba-Analysten weiterhin groß. So wird nach Einschätzung der Experten über die Belastbarkeit der ersten Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt spekuliert.

Am heimischen Aktienmarkt gewann die AMAG-Aktie nach Zahlenvorlage 2,7 Prozent. Deutlich höhere Aluminiumpreise sowie ein Anstieg bei den Absatzmengen haben dem Aluminiumkonzern im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz- und Gewinnsprung beschert.

Unter den Schwergewichten gewannen Erste Group 0,6 Prozent. Raiffeisen Bank International verbilligten sich hingegen um 0,9 Prozent und OMV-Anteilsscheine büßten ein Prozent ein.

