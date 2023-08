Wiener Börse startet knapp behauptet - ATX verliert 0,04 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist knapp behauptet in den Handel am Mittwoch gestartet. Nach gut einer Viertelstunde notierte der heimische Leitindex ATX 0,04 Prozent im Minus bei 3.123,12 Punkten. Der marktbreitere ATX Prime büßte 0,04 Prozent ein auf 1.583,40 Zähler. Auch andere wichtige europäische Indizes gaben zum Handelsauftakt nach.

Als Gründe für die Schwäche werden am Markt schlechte Konjunkturdaten aus China genannt und starke Konjunkturzahlen in den USA. Letztere lassen Sorgen vor steigenden US-Leitzinsen aufkommen. In dem Kontext dürften am Mittwoch auch weitere US-Konjunkturdaten von Bedeutung sein. So stehen die Baugenehmigungen und -beginne, sowie Zahlen zur Industrieproduktion auf dem Programm.

Am Abend könnte dann das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung Impulse bringen. Hier erhoffen sich Marktteilnehmer Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der amerikanischen Zentralbank.

In Wien stehen FACC und Frequentis mit Halbjahreszahlen im Fokus. FACC-Aktien legten kräftige 3,6 Prozent zu, Frequentis-Papiere verteuerten sich im Frühhandel um 2,4 Prozent.

spo/ste

ISIN AT0000999982