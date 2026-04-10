Wiener Börse startet knapp behauptet - ATX verliert 0,1 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag zum Sitzungsauftakt etwas nachgegeben. Der ATX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,14 Prozent auf 5.647,88 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,10 Prozent auf 2.797,29 Zähler hinab. Damit konsolidierten die Börsenbarometer weiter die Erholungsgewinne vom Mittwoch, als die USA und Iran einen Waffenstillstand im Iran-Krieg angekündigt hatten.

Obwohl die Waffenruhe im Nahen Osten fragil bleibt, kommt bisher kein neuer Druck durch die Ölpreise auf, die aktuell der zentrale Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt sind. Am Wochenende sollen in Pakistan Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA stattfinden. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen zudem auf angekündigte Gespräche zwischen Israel und dem Libanon und der Meldung des US-Präsidenten Donald Trump, dass Israel seine Angriffe auf den Libanon einstellen werde. "Das ist von Bedeutung, da der Libanon bisher ein potenzielles Haupthindernis für den Waffenstillstand war", so die Experten.

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