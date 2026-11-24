Nach einer starken Tendenz am Montag zeigt sich die Wiener Börse am Dienstag in der Früh knapp behauptet. Der heimische Leitindex ATX verlor kurz nach Handelsstart 0,06 Prozent auf 6.338,88 Punkte. Der ATX Prime büßte 0,08 Prozent auf 3.108,03 Zähler. An den europäischen Börsen war ein uneinheitliches Bild zu beobachten.

Die Märkte werden von einer Vielzahl an Krisenherden beeinflusst, was sich in erhöhten Kursschwankungen widerspiegelt, schreiben die Analysten der Helaba. Hinzu komme die Verunsicherung im Zusammenhang mit dem KI-Sektor. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze hat schließlich für einen Sentimentwechsel gesorgt. Mittlerweile gab der Techsektor wieder etwas nach. Der entsprechende Stoxx Europe 600 Technology fiel heute wieder um 0,2 Prozent. So verloren heute die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S um 2,8 Prozent. Gestern zogen sie im Sog von Nvidia noch um 13 Prozent in die Höhe.

Die in dieser Woche anstehenden Datenveröffentlichungen haben laut den Helaba-Experten das Potenzial, die Zinserwartungen zu beeinflussen. Heute richtet sich der Blick wohl hauptsächlich auf das ifo-Geschäftsklima Deutschland.

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