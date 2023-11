Wiener Börse startet knapp behauptet - ATX verliert moderate 0,12 %

Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Frühhandel knapp im Minus tendiert. Der ATX verlor in den ersten Handelsminuten moderate 0,12 Prozent auf 3.159,21 Punkte. Die Wall Street lieferte am Vorabend nur geringe Impulse, da sich die US-Börsen nur wenig verändert zeigten. Nach Einschätzung der Helaba-Experte herrsche an den Aktienmärkten weiterhin Zurückhaltung vor.

In dieser Woche stehen international zudem nur wenige Datenveröffentlichungen auf dem Programm, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Am heimischen Aktienmarkt steht in der laufenden Berichtssaison auf Unternehmensebene Wienerberger mit präsentierten Geschäftszahlen im Fokus. Die Aktie des Baustoffkonzerns reagierte auf die Zahlenvorlage mit plus 0,5 Prozent.

ste/kve

ISIN AT0000999982