Wiener Börse startet knapp behauptet in den Handelstag

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit knapp behaupteter Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gab bis 9.20 Uhr um moderate 0,07 Prozent auf 3.544,97 Einheiten nach. An den europäischen Leitbörsen herrschte kurz nach Handelsauftakt hingegen eine positive Stimmung vor.

Die Überseevorgaben fielen mit Verlusten an der Wall Street und Kursgewinnen in Asien hingegen gemischt aus. Vor allem in China und Hongkong hatten starke chinesische Konjunkturnachrichten beflügelt.

Am heimische Aktienmarkt drückten die Verluste der schwergewichteten Banken auf den ATX. Raiffeisen Bank International verbilligten sich um ein Prozent. Die Titel der Erste Group kamen um 0,6 Prozent zurück, nachdem sie am Vortag in Reaktion auf positive Geschäftsergebnisse um deutliche mehr als fünf Prozent gewonnen hatten.

Die Papiere der OMV steigerte sich im Frühhandel hingegen um 1,5 Prozent. Nach der Vorlage von Jahreszahlen verloren Flughafen Wien 0,7 Prozent an Höhe.

ste/mik

ISIN AT0000999982